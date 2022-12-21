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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٢٥ م

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موسكو الخميس

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور موسكو الخميس

صرح ممثل روسيا الدائم لدى فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو يوم الخميس، الـ 22 من ديسمبر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أوليانوف، خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة غروسي لموسكو، تأتي لبحث مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف، أن الوفد الروسي سيضم مجموعة مشتركة من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وممثلين عن الوكالة الروسية للطاقة النووية "روس آتوم"، ودائرة الإشراف البيئي والتكنولوجي الذري "روستخنادزور"، والحرس الوطني الروسي.

وأكد أوليانوف، أن إنشاء منطقة آمنة في محيط المحطة، يتطلب آليات جادة لمراقبة تنفيذ الأطراف للاتفاقية.

المصدر: RT

/انتهى/

رمز الخبر 1929061

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