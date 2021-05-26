العدو تفاجأ من أداء المقاومة و"سيف القدس" نقطة تحول استراتيجي

وقال البطش في تصريحات صحفية:" إن معركة سيف القدس كانت نقطة تحول استراتيجي أسست لانتصارٍ كبير على أساس أن الفلسطيني يمكن أن ينتصر على المحتل، ويمكنه استعادة حقه بطريقة أخرى غير التسوية والمفاوضات. في إشارة لمعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها السلطة مع الاحتلال.

وأوضح البطش، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من بدأ تصعيد الأوضاع حين حاول طرد الأهالي في حي الشيخ جراح والتعدي على المسجد الأقصى.

وحول أداء المقاومة خلال معركة سيف القدس أكد البطش أن المحتل الصهيوني تفاجئ بأداء المقاومة التي أبلت بلاءْ حسناً، وكان لديها قرار بأن سلاحها هو من أجل حماية المقدسات.

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