الصحة الإيرانية : تسجيل 13 حالة وفاة و686 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه وعبر بيان الوزارة، اليوم الاحد، حول اخر مستجدات انتشار فيروس كورونا في ايران، اشارت الى ان اجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية الجائحة في البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و574 الفا و14 مصابا، ومجموع الوفيات 144 الفا و969 حالة.
وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، حيث وصل إلى 7 ملايين و340 الفا 413 شخصا.
وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و463 الفا و459 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.
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