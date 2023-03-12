الصحة الإيرانية : تسجيل 13 حالة وفاة و686 اصابة جديدة بكورونا

وأشار البيان إلى ارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، حيث وصل إلى 7 ملايين و340 الفا 413 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم، توزيع ما مجموعه 155 مليونا و463 الفا و459 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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