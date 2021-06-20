الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والقوى العالمية التي تهدف لإحياء الاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قال اليوم الأحد ان الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والقوى العالمية في المحادثات التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي مع ايران الموقع عام 2015.

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة إيه.بي.سي نيوز "لا تزال هناك مسافة كبيرة لابد أن نقطعها فيما يتعلق ببعض القضايا الرئيسية بما يشمل اجراءات الحظر والالتزامات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها".

وكرر أن القرار الأخير في هذا الأمر يعود لقائد الثورة الاسلامية في ايران على حد تعبيره. وأشار إلى أن مسألة أي العقوبات هي التي سترفع عن إيران لا تزال محل نقاش./انتهى/