الجزائر تهنئ إيران بفوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية: "هنأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السيد إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن، السبت الماضي، رسميا، فوز السيد إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62% من أصوات الناخبين، بما يعادل 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، الذين بلغ عددهم 28 مليونا و933 ألفا من أصل 59 مليونا يحق لهم الاقتراع، وبنسبة مشاركة بلغت 48.8%.

وترتبط الجزائر وإيران بعلاقات اقتصادية وصناعية، وكلا البلدين عضو في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك".

ووقع البلدان في 2015 خمس اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين البلدين.

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