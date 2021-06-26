مغردون يطالبون دولهم بتوريد اللقاح الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكثير من المغردين في دول عربية تفاعلوا مع خبر تلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، الجرعة الاولى من لقاح كورونا الايراني "كوفو ايران بركت".

واشار بعض المغردين الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية بعد تلقي اللقاح حيث قال"تلقّيت لقاح كورونا الإيراني احتراماً لجهود العلماء الإيرانيّين" مؤكدين أن هذا الامر يدل على ثقة السيد الخامنئي باللقاح الايراني.

وأكد النشطاء أن هذا اللقاح نتاجٌ لجهود الباحثين والعلماء الإيرانيين الشباب، وقد حصل على ترخيص بالاستخدام اعتماداً على العلوم المحليّة. وطالب الكثير من المغردين دولهم اعتماد اللقاح الايراني، مؤكدين رفضهم تلقي اللقاح الأجنبي وأنهم يطالبون بتوريد "اللقاح الاسلامي الايراني" بدلا من استيراد اللقاح الغربي.

وكتب احد المغردين: اللقاح الإيراني "كوف إيران بركت" أكثر أماناً وموثوقية عند المؤمنين والمقاومين من اللقاحات المصنعة في دول أخرى.

وأكد أحد النشطاء: رغم الحصار الاقتصادي على ايران من قبل القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا، إلا أن الشعب الإيراني ومؤسساته تمكنت من تصنيع اللقاح لمواجهة فيروس الجائحة كوفيد 19. وها هي عدة دول تقدم طلباتها للحصول على هذا اللقاح. نبارك نجاحهم في الجوانب العلمية والبحوث وتقدمهم في مجالات الطب بشكل عام./انتهى/