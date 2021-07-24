فرنسا تقر قانون مكافحة "النزعات الانفصالية" بعد جدل طويل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صوّت البرلمان الفرنسي، اليوم الجمعة، على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف ما يفونه بـ"الإسلام المتطرف" وتم تبنيه بشكل نهائي إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.

وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لـ"سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتاً مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

ودافع اليساري المتطرف جان-لوك ميلانشون عبثاً عن اقتراح أخير ضد قانون "بدعوى معاداة الإسلام" على حد قوله. لكنّ النص "ذا نطاق عام" و"لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد"، وفق ما أكّد رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي (من حزب الرئيس الفرنسي).

وهذا النص الذي دعمه الوزير جيرالد دارمانان، يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة، ويرى الاشتراكيون خصوصاً أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات" فيما اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" "لدحر الإسلاميين". وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

وواجه هذا النص هجوماً شديداً من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في كل أنحاء العالم ولا سيما تركيا ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

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