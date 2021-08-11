الحكومة وجميع الاجهزة الأخرى تتحمل مسؤولية الاهتمام بالمتضررين من كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء عن تعازيه بمناسبة حلول شهر محرم الحرام واستشهاد الامام الحسين (ع) واصحابه الابرار، معربا عن امله في الاستفادة المعنوية من هذه الايام، والاقتداء بسيد الشهداء، واكد ان الطاعة العملية للأئمة الاطهار عليهم السلام امر ضروري للشعب وللمسؤولين.

واعتبر رئيس الجمهورية مكافحة وباء كورونا اهم قضية راهنة للبلاد، وقال: إن السيطرة على تفشي جائحة كورونا التي اشتدت هذه الأيام، كغيرها من المشاكل الحادة الأخرى، يتطلب من جميع المسؤولين أن ينزلوا الى الساحة وتوظيف كل طاقات البلاد وامكانيات الحكومة والمؤسسات الأخرى في هذا المجال بافضل وجه.

وتابع قائلا: سيكون من الصعب الخروج من الوضع غير المواتي الحالي إذا لم يتم استخدام جميع قدرات البلاد للحد من تفشي كورونا، وهناك نقطة أخرى مهمة للغاية وهي إقناع الرأي العام بالمشاركة في مساعدة الحكومة في هذا الصدد، وكل مسؤول عليه ان يشرح للمواطنين أن السيطرة على الموجة الأخيرة من تفشي كورونا تتطلب جهدا جماعيا.

واضاف: مع احترام كل الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لاحتواء كورونا لكن يجب أن نعمل بنشاط وبطرق أكثر فاعلية للتغلب على هذه المشكلة.

وشدد آية الله رئيسي على ضرورة الجميع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: يجب أن تعمل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة وجميع القطاعات الأخرى بكل قوتها ويجب أن تكون الأولوية الأولى والأهم هي مكافحة جائحة كورونا.

واردف قائلا: نقطة أخرى مهمة هي الاهتمام بالعوائل والأفراد الذين تضرروا من وباء كورونا لأي سبب من الأسباب، وكما أكد قائد الثورة يجب ألا نسمح لهذا الجزء من المجتمع أن يعاني بعد الآن، وتتحمل الحكومة وجميع الاجهزة الأخرى مسؤولية في هذا الصدد.

واضاف رئيسي: ان حالات الاصابة وضحايا كورونا يتطلب منا عدم تأخير الاجراءات اللازمة لاحتواء الموقف ولو لمدة ساعة، ودعا وزير الخارجية الدكتور ظريف الى اتخاذ الاجراءات والمتابعات اللازمة لتسريع وزيادة استيراد اللقاحات الى البلاد، كما ادعو مسؤولي وزارة الصحة ومؤسسات مثل الهلال الاحمر الى بذل قصارى جهدهم لتوسيع وتسريع التطعيم العام.

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