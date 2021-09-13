تسجيل 448 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 22 ألفا و 541 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 318 ألفا و 327 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3الفا و163 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7الفا و206 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 597 ألفا و215 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 448 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 114الفا 759 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 337 ألفا و 3296 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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