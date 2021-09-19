اولوية الشرطة تعزيز معدات الطيران والحدود والوحدات الخاصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال لقائه السبت وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني، اعلن العميد اشتري استعداد قوى الامن الداخلي للمزيد من التعاون مع وزارة الدفاع وقال: ان اولوية قوى الامن الداخلي هي تعزيز معدات الطيران والحدود والوحدات الخاصة.

من جانبه اعتبر وزير الدفاع، قوى الامن الداخلي بانها تنظيم كبير جدا له انشطة في جميع المجالات وعلى صلة بجميع صناعات وزارة الدفاع وقال: ان وتيرة التهديدات ضد البلاد كثيرة جدا، الامر الذي يضاعف مسؤولية قوى الامن الداخلي في حفظ وصون منجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر العميد آشتياني مسؤولية قوى الامن الداخلي المتمثلة بارساء الامن بانها حساسة وصعبة جدا وقال: ان دعم مهمات قوى الامن الداخلي يعد من اولويات وزارة الدفاع.

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