كمالوندي: على الوكالة ألا تعطل العملية البناءة بتقارير متحيزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه بعد نشر تقرير غير دقيق من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا إيضاحات للوكالة.

كما قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: ردًا على نشر التقرير الكاذب لـ"غروسي" مدير عام الوكالة، تم إرسال خطاب إلى الوكالة وتم الاحتجاج على هذا العمل غير البناء.

وصرح كمالوندي غروسي وزملاؤه يدركون جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شكل بيان مشترك لن يتم تضمينه في معدات المراقبة (كاميرات) لمجمع كرج لأنه لا يزال قيد التحقيق الأمني نتيجة التخريب التي تعرض له في تموز.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "تم إدخال كلمة" محدد "أمام كلمة" معدات "لهذا الغرض وبهدف استبعاد هذا المركب من الخدمة واستبدال بطاقات الذاكرة.

وذكّر كمالوندي: في اجتماع فيينا، عندما طلب المدير العام مرة أخرى خدمة الكاميرا في مجمع كرج ، ذكر "إسلامي" بصراحة الأسباب التي عرضت في الاجتماع السابق، من المستحيل تمديد استبدال بطاقات الذاكرة إلى المجمع المذكور خارج اطار العمل للبيان المشترك. ولفت إلى أنه "من الضروري على مسؤولي هذه المنظمة الدولية عدم تدمير العملية البناءة التي نشأت في أعقاب العلاقات الأخيرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تجنب المواقف السياسية الهادفة والتقارير الكاذبة والمنحازة".

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