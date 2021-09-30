تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة و 268 وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية، قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 14 ألفا و 78 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 587 ألفا و 40 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2144 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5093 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 31 الفا و 692 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 268 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120 الفا و 428 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 38 مليونا و 708 الاف و 642 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 16 مليونا و 272 ألفا و 799 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 54 مليونا و 981 الفا و 441 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 196 ألفا و 441 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 198 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 176 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 58 مدينة.

وتم خلال الساعات الـ 24 الماضية تطعيم مليون و 171 الفا و 780 جرعة بلقاح كورونا في البلاد.

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