  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٣:٣٩ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 235 حالة وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 235 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 14 ألفا و 525 إصابة و235حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 14ألفا و525 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 610ألفا و 565 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و123 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و841شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 53 ألفا و551 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل235 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120 الفا 663 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و306 ألفا و789 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

/انتهى/

رمز الخبر 1918463
https://ar.mehrnews.com/news/1918463/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات