تسجيل 217 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 10ألفا و135 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 611ألفا و 700 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و673 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و802شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 75 ألفا و482 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل217 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120 الفا 880 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و411 ألفا و4 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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