تسجيل 289 حالة وفاة جديدة بكورونا

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 966 ألفا و98 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن

واشار التقرير الى تسجيل289 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا 649 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و868 ألفا و828 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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