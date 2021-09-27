  1. إيران
  2. المجتمع
٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٣:١٨ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 289 حالة وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 289 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية عن تسجيل 14 ألفا و 470 إصابة و289 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 14ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 547ألفا و 990 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و219مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و209 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 966 ألفا و98 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن

واشار التقرير الى تسجيل289 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا 649 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و868 ألفا و828 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

/انتهى/

رمز الخبر 1918331
https://ar.mehrnews.com/news/1918331/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 6 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات