تسجيل 239 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنین ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 11ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 559ألفا و 691 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و821 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و124 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 988 ألفا و109 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل239 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 119 الفا 888 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و976 ألفا و745 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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