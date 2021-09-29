تسجيل 272 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 13ألفا و271 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 572ألفا و 673 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و891 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و16 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 9 ألفا و673 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل272 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 120 الفا 160 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و87 ألفا و135 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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