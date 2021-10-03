تسجيل 229 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 12ألفا و428 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 624ألفا و 128إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و667 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 5 الفا و758شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 95 ألفا و627 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل229 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121 الفا 109 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و517 ألفا و316 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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