وزارة الدفاع اللبنانية تستدعي سمير جعجع للاستماع الى افاداته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس حزب القوات اللبنانيّة، سمير جعجع، قد بُلِّغ من قبل مخابرات الجيش، بدعوة للحضور امام مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، للاستماع إليه بشأن احداث الطيونة، وقد لُصِقت ورقة الدعوة على باب معراب.

وكشفت مصادر مطلعة يوم الخميس الماضي ان المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب افادة رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، في اعمال العنف التي اندلعت الاسبوع الماضي في بيروت.

وقالت المصادر: "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد اعطى اشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي ادلى بها الموقوفون في هذا الملف وتقضي اشارة القاضي عقيقي بالاستماع الى جعجع في المحكمة العسكرية"./انتهى/