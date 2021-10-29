رئيس الجمهورية يهنئ باليوم الوطني للجمهورية التركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الايراني الى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أمله في تنمية العلاقات الودية العريقة بين البلدين، والقائمة دوما على الاحترام المتبادل على الدوام، من خلال المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين، في سياق تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

كما عبر رئيسي عن تمنياته لنظيره التركي بموفور الصحة والموفقية، وللشعب التركي الجار والصديق بالسعادة والازدهار.

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