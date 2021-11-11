قائد فيلق القدس يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد/ 135حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال زيارته الى العراق؛ قائد فيلق القدس يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد

صرحت مصادر مطلعة بأن قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني اجتمع مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، وقيادات سياسية سنية في بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد قاآني سيتوجه الى منطقه كردستان العراق للاجتماع بالقاده الكرد. و إن العميد قاآني خلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون.

وكان العميد قاآني قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض القيادات السياسية وقادة فصائل المقاومة وبحث معهم موضوع الأمن والهدوء في العراق.

وجاءت زيارة العميد قاآني إلى العراق بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي، الاحد، عندما استهدفت طائرات مسيرة مفخخة منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد...

قوات الحرس الثوري تعلن إطلاق سراح الناقلة الفيتنامية بعد تفريغ الحمولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب اجتماع من قادة الحرس الثوري حول اخر التطورات في ايران والمنطقة و العمليات المهمة من قبل الحرس الثوري مثل هزيمة القوات الامريكية لسرقة ناقلة النفط الايرانية، قال القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي إن تاريخ الثورة الإسلامية مثل تاريخ الإسلام مملوء بايام مهمة والتي نحن نعتبرها ايام الله. واضافت قوات الحرس الثوري يوم اخر وهو 17 ربيع الاول من خلال بطولاتهم لمواجهة القوات الامريكية السارقة لناقلة النفط الايرانية.

وأضاف اللواء سلامي ان ما قامت به قواتنا في بحرية الجيش كان نموذجا عن مواجهة ناجحة وأتت في الوقت المناسب، وهكذا عمليات تحتاج إلى جهوزية ومهارة واستعداد وتركيز عالي وتبرز اقتدار قواتنا"...

خلال لقائه نظيره القيرغيزي؛ شمخاني يؤكد على ضرورة دعم جميع الدول للشعب الافغاني

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، خلال لقائه نظيره القيرغيزي الیوم الاربعاء ، على ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في دعم الشعب الافغاني والتصدي للعوامل المزعزعة للامن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، الموجود في نيودلهي لحضور الاجتماع الأمني الإقليمي الثالث ، التقى مع نظيره القرغيزي مارات ايمانكولوف بعد ظهر اليوم الاربعاء وعقد معه جولة من المباحثات.

واكد شمخاني في هذا الاجتماع على ضرورة التعاون بين البلدين وقال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلع الى توظيف طاقاتها للتنمية والنهوض بالمنطقة...

الصحة الايرانية: تسجيل 135حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 آلاف و 948 إصابة و 135 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 7 آلاف 948 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 12 ألفا و 408 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1430 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3616 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة...

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