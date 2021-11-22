تسجيل 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من خمسة ملايين و795 شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم الاثنين عن تسجیل خمسة الاف و 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم 840 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و795 الفا 60 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 37 مليونا و 887 ألفا و 368 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى56 مليونا و 830 ألفا741 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و 45 مليونا و 115 ألفا و 3 شخص الجرعة الثانية.

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