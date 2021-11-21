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٢١‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٠٤ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 104 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

تسجيل 104 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 104 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و956حالة وفاة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 4 آلاف و 340 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 77 ألفا و 438 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 650 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3409 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و783 ألفا و425 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1919873
https://ar.mehrnews.com/news/1919873/

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