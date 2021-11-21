تسجيل 104 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الاحد تم تسجيل 4 آلاف و 340 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 77 ألفا و 438 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 650 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 3409 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة، ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و783 ألفا و425 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

/انتهى/