تسجيل 132حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم الثلاثاء عن تسجیل خمسة الاف و144اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 88 ألفا و 9 إصابة مؤكدة، من بينهم 3386 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و807 الفا 89 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 37 مليونا و 996 ألفا و 904 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

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