ايران لم تغادر الاتفاق النووي على خلاف ما قامت به امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، كتب في تغريدة له على موقع تويتر ان الولايات المتحدة تواصل إصدار تقارير كاذبة.

واضاف أن: "عقد لقاء مسرحي لالتقاط صورة جماعية بهدف تلفيق رواية خاطئة عن الحاجة إلى "عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي" لا يغير حقيقة أن إيران لم تغادر الاتفاق النووي أبدا، على خلاف ما فعلته الولايات المتحدة.

وختم خطيب زاده تغريدته قائلاً: "إن أمريكا لا تصل إلى أي مبتغى من خلال التشويه، لكن قرارات حكيمة مثل إنهاء الضغوطات القصوى، قد تكون مثمرة".

جدير بالذكر ان الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، قد اعلن في يوم 8 مايو عام 2018، خروج بلاده رسمياً من الاتفاق النووي مع إيران، وقام بفرض عقوبات قاسية للنيل من عزيمة الشعب الايراني./انتهى/