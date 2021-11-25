التهديد الاقتصادي التعسفي الأمريكي يواصل تقويض النظام الاقتصادي العالمي

وافادت وكالة مهر للأنباء ان ظريف قال في رد على تغريدة لمحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، بشأن الفشل القانوني للحكومة البحرينية في إحدى المحاكم الدولية على صفحته الشخصية على تويتر : " انتصار مهم لسيادة القانون، ونحن نعلم أن هذا التنمر غير قانوني ويجب إيقافه".

وتابع: "التهديد الاقتصادي التعسفي للولايات المتحدة يواصل تقويض النظام الاقتصادي العالمي".

ومن جانبه، أعلن همتي، أمس (الأربعاء) قائلا: "بعد سنوات عديدة من الجهود، قامت هيئة التحكيم الدولية بانتهاك القانون الدولي من خلال مصادرة استثمارات البنك الوطني وبنك صادرات، ووضعتها في حساب البنك البحريني، وذلك لدوافع سياسية. ودفعت أكثر من 200 مليون يورو للحكومة البحرينية، بالاضافة الى تكاليف المحكمة.

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