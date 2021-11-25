تسجيل 96 حالة وفاة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة الايرانية صرّحت بأنّهُ وفقاً لفحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا الوبائي التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، سجلت 4 الاف و 850 اصابة جديدة، ليصل مجموع الاصابات في ايران الى 6 ملايين و 97 الفا و 672 حالة.

وأضافت وزارة الصحة ان عدد الوفايات وصل الى 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء بلغ 129 الفا و 376 حالة وفاة.

كما أشار البيان الى ان حالات الشفاء بلغت لحد الان، 5 ملايين و 830 الفا و 653 حالة.

وعن التطعيم العام للوقاية من الوباء، اشارت وزارة الصحة في بيانها الى تطعيم ما يبلغ 104 ملايين و 24 الفا و 229 جرعة (بما يشمل الجرعتين الاولى والثانية والجرعة التذكيرية او الداعمة) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على صعيد البلاد.

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