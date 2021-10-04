تسجيل 238 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 14ألفا و607 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية.

واضافت ان 5 الفا و727شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 115 ألفا و796 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل238 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121 الفا 347 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و619 ألفا و228 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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