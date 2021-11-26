تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في تقریرها اليوم الجمعة عن تسجیل 4 الاف و384 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 102 ألفا و 56 إصابة مؤكدة، من بينهم 3372 شخصا في حالة حرجة.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و841 الفا 870 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 38 مليونا و 331 ألفا و 546 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

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