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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٢٣ م

في تصريح لأحد مسؤليه؛

الكيان الصهيوني يكشف عن دوره في اغتيال الحاج قاسم سليماني

الكيان الصهيوني يكشف عن دوره في اغتيال الحاج قاسم سليماني

كشف رئيس هيئة الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي عن دور الكيان الصهيوني في اغتيال الحاج قاسم سليماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي، الميجر "تامير هايمان"، اعلن عن الدور الذي لعبته الاستخبارات الإسرائيلية في اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وذلك في تصريح علني هو الأول منذ عملية الاغتيال.

وقال خلال مقابلة وداعية مع مجلة مركز التراث الاستخباراتي، مابات مالام، إن فترة توليه هذا المنصب شهدت عملتي اغتيال مهمتين، أولهما اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، أما الثانية فاستهدفت القيادي في حركة الجهاد الفلسطينية "بهاء أبو العطا" الذي اغتيل في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019./انتهى/

رمز الخبر 1920554
https://ar.mehrnews.com/news/1920554/

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