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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٤:١١ م

الصحة الايرانية:

تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 2128 إصابة و 40 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 188 ألفا و857 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 351 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2751 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 30 ألفا و 632 شخصا.

واشار التقرير الى تسجيل 40 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 474 حالة وفاة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920736
https://ar.mehrnews.com/news/1920736/

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