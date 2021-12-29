تسجيل 53حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 190 ألفا و762 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 348 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2732 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 32 ألفا و 615 شخصا.

واشار التقرير الى تسجيل 53 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 527 حالة وفاة.

حتى الان تلقى 59 مليونا و 716661 شخصا الجرعة الاولى من لقاح فایروس کورونا. وبناء على ذلك، حقن 51 مليون و 120683 شخصا الجرعة الثانية وحقن 7 ملايين و 135283شخصا الجرعة الثالثة من لقاح الفيروس التاجي. وبلغ العدد الإجمالي لللقاحات التي تم حقنها في البلد 118 مليون جرعة و 64 535 جرعة.

وفى اليوم الماضى ایضا تم حقن 57535 جرعة من لقاح الفيروس التاجى فى البلاد .

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