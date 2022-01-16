مشاركة 25 دولة في مسابقة القرآن لطلاب المدارس في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المدير العام لدائرة القرآن والعترة والصلاة التابعة لوزارة التربية والتعليم الايرانية، "ميكائيل باقري" إنه أقيمت المرحلة التمهيدية للدورة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب المدارس في العالم الاسلامي 12 لغاية 15 يناير الجاري بمشارکة ممثلي 25 دولة.



وأضاف أن هذه المسابقة أقيمت ضمن الدورة الـ38 من المسابقات القرآنية الدولية في إیران وتنافس المشارکون في فرعي حفظ القرآن كاملاً وتلاوته.



وأشار الى أن المرحلة التمهيدية للمسابقة أقيمت دون تواجد المشاركين في إیران حیث قام المتسابقون بتسجيل الفیديوهات من أدائهم في حفظ القرآن كاملاً وتلاوته وارسالها الى أمانة المسابقة.



وصرّح میکائيل باقري أن الطلاب المشاركين في التصفيات التمهيدية للمسابقة كانوا من مختلف الدول بما فيها إیران، وتركيا، وتنزانيا، ونيجيريا، وإندونيسيا، ولبنان، وأفغانستان، والعراق، والسنغال، والکونغو، وبنغلاديش، وألمانيا، وهولندا، والجزائر، وسوريا، وساحل العاج، ومولدوفا، وباكستان، والسويد، وسريلانكا، والبوسنة والهرسك، وقيرغيزستان، والهند، وبروناي، ومدغشقر.



هذا ويذكر أنه قام عدد من المحكمين من إیران ومختلف الدول بتقييم أداء طلاب المدارس المشاركين في هذه المسابقة كما أن المتسابقين الحاصلين على أعلى الدرجات سيتأهلون الى المرحلة النهائية للمسابقة.

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