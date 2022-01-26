العالم يعرف أن عملية إعصار اليمن رد مشروع ومحق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شرف إنه رغم مواقف الإدانة لإعصار اليمن الثانية، لكن العالم يعرف أنها رد مشروع ومحق، موضحا أن الشعب اليمني لم يعد يأبه بإدانات البعض بقدر ما يهمه الأفعال التي ترد على العدوان في الواقع.

وأضاف أن دول العدوان إذا أرادت أن نتوقف عن الرد فعليها أن تتوقف عن العدوان وتنشد السلام، مخاطبا كل من يهددونا بالتصنيف بالإرهاب، أن الإرهابي هو من يقتل ويحاصر الشعب اليمني منذ 7 سنوات.

وفي وقت سابق ارتفعت عدد الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي الإماراتي، خلال الساعة الاخيرة من مساء الثلاثاء والساعات الاولى من اليوم الأربعاء، الى اكثر من 20 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ضواحيها ومحافظة ذمار.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على العاصمة صنعاء منها 3 غارات على منطقة النهدين بمديرية السبعين وغارتين على منطقة الحفا بمديرية السبعين شرق العاصمة.. لافتا الى ان هذه الغارات جاءت بعد اقل من ساعة من شنه 4 غارات على الصيانة في حي النهضة بمديرية الثورة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان اكثر من 11 غارة على المحافظة، منها 4 غارات على منطقة جربان وغارة على جبل ريد بمنطقة الضبعات بمديرية سنحان، و6 غارات على منطقة الصباحة بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

أما في محافظة ذمار فقد سعى طيران العدوان الى تدمير ابراج الاتصالات، حيث شن غارة على برج اتصالات بجوار جامعة ذمار بالمحافظة، كما شن غارة على برج اتصالات في جبل عزان بمديرية عتمه وغارة ثالثة على برج الاتصالات في جبل الزعلا بمديرية وصاب العالي.

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