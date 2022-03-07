أعضاء لجنة التحکیم: مسابقات إیران الدولية للقرآن فرصة لعرض الوحدة الإسلامیة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اشاد المحکم في مادة الصوت ومدیر جامعة "مدینة القرآن" الباکستانیة "أبرار حسین عرفاني" بتنظیم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لمسابقتها الدولیة رغم تفشي الجائحة في حال قامت الکثیر من الدول بإلغاء أو وقف مسابقاتها القرآنیة.



وإعتبر شمولیة المسابقة وضمّها لمختلف الفئات من المکفوفین، والمكفوفات، والسیدات، والرجال، وطلاب وطالبات المدارس، والحفاظ، والقراء میزة تمیزت بها المسابقات.



وأکد أن القرآن الکریم یرید منا الأخوة والتقوی والعدالة وإن هذه المسابقات فرصة لعرض الوحدة الإسلامیة علی العالم مشیداً بتلاوة ممثلي أفغانستان، وباکستان، وإندونیسیا.

وأضاف "أبرار حسين عرفاني" أن هناك اهتماماً كبيراً بالأنشطة والفعاليات القرآنية في باكستان ولديها الكثير من حفظة القرآن كما أن مؤسسة "جامعة مدينة القرآن" في جمهورية باكستان تقوم بتعليم حفظ القرآن وتلاوته.



وقال محکم مادة التجوید من أفغانستان في المرحلة النهائية للدورة الـ38 من مسابقات ايران الدولية للقرآن "عبدالکبير حیدري" مطالباً الدول الإسلامیة بتکثیف المشارکة في المسابقات الدولیة للقرآن الکریم سواء الحضوریة منها أو الإلکترونیة وذلك لما فیها من فوائد في خلق الوحدة والتضامن بین المسلمین.

کما أشاد المحکّم الأفغاني بمستوی القراء لکنه إعتبر الجودة المتردیة لبعض التسجیلات وتأثیر ذلك في تقییم مستوی القارئ من سلبیات المسابقة.



وعبر المحكم القرآني من دولة أفغانستان عن ترجیحه لتنظیم المسابقة القرآنیة بطریقة حضوریة لا إلکترونیة.



وقال عبدالكبير حيدري إن تنظیم هکذا مسابقات بأي طریقة کانت هو لصالح المسلمین وإنه فرصة قیمة لعرض وحدة المسلمین وتعزیز روح الوحدة والإخاء فیما بینهم.

جدير بالذكر أن المرحلة النهائية للنسخة الـ38 من مسابقات إیران الدولية للقرآن 28 فبراير 2022 لغاية 5 مارس الجاري بمشاركة 62 متسابقاً ومتسابقة من 29 دولة كما أن نهائيات هذه الدورة من المسابقات اشتملت علی مسابقات عدة منها مسابقة إیران الدولية للقرآن للرجال في فروع الترتيل، وقراءة التحقيق، وحفظ القرآن كاملاً، والدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية للمكفوفين والمكفوفات في فرع حفظ القرآن كاملاً، والنسخة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس في فرعي قراءة التحقيق وحفظ القرآن كاملاً، ومسابقة القرآن الدولية للنساء التي أقيمت في فرع حفظ القرآن كاملاً فقط

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