مسابقة" ان للمتقين مفازا"... تعرف على طريقة التسجيل

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه اعلن ذلك مدير قسم المعارف والبرامج الدينية السيد عباس الرضوي، مؤكداً الإهتمام المتزايد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في رفد الحركة القرآنية في العالم الإسلامي بكل ما يكرس التمسك بالكتاب العزيز من قبل المسلمين.

وأشار الرضوي إلى موعد تسجيل الراغبين من قراء القرآن الكريم للمشاركة في مسابقة "إن للمتقين مفازاً"، وقال: تبدأ عملية التسجيل تزامناً مع ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب "عليه السلام" المصادفة للثالث عشر من شهر رجب المرجب (15\2\2022)، فيما تنتهي في ذكرى ولادة الإمام المهدي "عجل الله تعالى فرجه الشريف" المصادفة للخامس عشر من شهر شعبان المعظم (18\3\2022).

الرضوي أضاف: يمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقات تسجيل أسمائهم والبيانات المطلوبة عبر موقع قناة الكوثر أو صفحة برنامج "إن للمتقين مفازاً" (http://mafaza.alkawthartv.ir) و كذلك مواقع التواصل الإجتماعي؛ الواتساب والفيس بوك والتليغرام، وعبر الرقم (00989108994025).

وتابع مدير المعارف والبرامج الدينية في فضائية الكوثر قائلاً: ينبغي للمتسابق أولاً الدخول على الموقع والصفحة المخصصة للتسجيل وملء الإستمارة المعدّة لهذا الغرض، ومن ثم إرسال تلاوة بمدة دقيقتين (تقريباً) ليتم تقويمها ومنحها الدرجة".

الرضوي لفت إلى أنه يجري أولاً تقويم التلاوات المرسلة من قبل المشاركين ليتم من خلال ذلك اختيار أفضل ست وتسعين تلاوة يتم إشراك أصحابها في المراحل التمهيدية للمسابقات خلال الليالي الأربع والعشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك بواقع أربعة متسابقين في الليلة الواحدة.

وأوصى الرضوي بقراءة لائحة المسابقات المنشورة على صفحة برنامج "إن للمتقين مفازاً"، مشيراً إلى عدم إمكانية مشاركة الفائزين الأوائل في الدورات السابقة وذلك بهدف فسح المجال للقراء الجدد أو من عمل على تطوير تلاوته خلال السنوات الماضية. وقال: يشارك في المسابقات محكّمون من الطراز الأول من دول عربية وإسلامية مختلفة.

/انتهی/