مساء اليوم...إنطلاق نهائيات مسابقات إیران الدولية للقرآن في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيقام الحفل الافتتاحي لنهائيات المسابقات بالتزامن مع ليلة 27 من رجب(ليلة المبعث النبوي) في قاعة "الفكر" للاجتماعات بدائرة فنون الثورة الاسلامية التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الايرانية طهران، وذلك مع مراعاة البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وستنطلق فعاليات هذه المراسم الساعة السابعة مساء بتوقيت طهران، وسيتحدث فيها رئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة في إیران وخطيب جمعة طهران "حجة الإسلام والمسلمین الحاج علي أكبري".



كما سيحضر المراسم رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية "السيد مهدي خاموشي"، وعدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين، وكوكبة من النخب القرآنية في البلاد.



وستستهل فعاليات هذه المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الدولي الايراني "حميد رضا أحمدي وفا" كما سيكون مسك ختام المراسم تلاوة القارئ الايراني "أمين بويا".



ومن الفقرات الأخرى لهذا الحفل هي أداء فرقة "محمد رسول الله(ص)" للتواشيح والانشاد الديني للناشئين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.



وجدير بالذكر أن المرحلة النهائية لمسابقات إیران الدولية للقرآن في دورتها الـ 38 تشتمل علی مسابقات عدة منها مسابقة إیران الدولية للقرآن للرجال في فروع الترتيل، وقراءة التحقيق، وحفظ القرآن كاملاً، والدورة الخامسة من مسابقة القرآن الدولية للمكفوفين والمكفوفات في فرع حفظ القرآن كاملاً، والنسخة السابعة من مسابقة القرآن الدولية لطلاب وطالبات المدارس في فرعي قراءة التحقيق وحفظ القرآن كاملاً، ومسابقة القرآن الدولية للنساء التي تقام في فرع حفظ القرآن كاملاً فقط.



وستنطلق نهائيات المسابقات اعتباراً من مساء اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري وستستمر لغاية 5 مارس 2022 للميلاد، و وذلك بمشاركة 62 متسابقاً ومتسابقةً من 29 دولة من أنحاء العالم.



وستقام المرحلة النهائية لهذه المسابقة للسنة الثانية على التوالي افتراضياً دون تواجد المتـأهلين والمتأهلات الى نهائيات المسابقات في طهران، لكن أعضاء لجنة المحكمين سيقومون بتقييم أداء المتسابقين والمتسابقات من خلال تواجدهم في قاعة "الفكر" للاجتماعات لدائرة فنون الثورة الاسلامية التابعة لمنظمة الدعوة الاسلامية بالعاصمة الايرانية طهران.

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