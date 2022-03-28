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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:١٥ م

خرازي يلتقي وزير الخارجية القطري على هامش منتدى الدوحة

خرازي يلتقي وزير الخارجية القطري على هامش منتدى الدوحة

التقى رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي على هامش منتدى الدوحة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حيث بحث الجانبان التطورات في المنطقة ، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.ر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض خرازى في هذا اللقاء التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية القطري بتوسيع العلاقات مع طهران وتعزيزها، مشددا على ضرورة حل القضايا الإقليمية من خلال المحادثات بين دول المنطقة.

واعتبر آل ثاني مشاركة إيران في منتدى الدوحة مهما، مؤكدا على انه أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين.

واختتمت أعمال منتدى الدوحة في دورته العشرين التي انعقدت تحت شعار "التحول إلى عصر جديد"، مساء امس الأحد./انتهى/

رمز الخبر 1922786
https://ar.mehrnews.com/news/1922786/

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