خرازي يلتقي وزير الخارجية القطري على هامش منتدى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض خرازى في هذا اللقاء التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة.

ومن جانبه، رحب وزير الخارجية القطري بتوسيع العلاقات مع طهران وتعزيزها، مشددا على ضرورة حل القضايا الإقليمية من خلال المحادثات بين دول المنطقة.

واعتبر آل ثاني مشاركة إيران في منتدى الدوحة مهما، مؤكدا على انه أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والمشاورات بين مسؤولي البلدين.

واختتمت أعمال منتدى الدوحة في دورته العشرين التي انعقدت تحت شعار "التحول إلى عصر جديد"، مساء امس الأحد./انتهى/