ثــلاثة شــــهداء و44 إصابة خلال عدوان صهيوني استهدف جنين لساعات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مــواطن (برصاصة في الرأس)، وإصابة 9 بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطرتان (رصاص في الصدر)، خلال العدوان الإسرائيلي على جنين.

وكشفت وزارة الصحة أن الشهيد هو أحمد نظمي علاونة 24 عاماً، استشهد جراء الاشتباك مع قوات الاحتلال في جنين.

وقالت وزارة الصحة إن عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على جنين مستمر حتى الآن.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال ومنذ صباح اليوم يشن عدواناً واسعاً على مخيم جنين وسط مقاومة باسلة من كتيبة جنين التي تتصدى للمقتحمين، مستهدفاً منزل والد الشهيد رعد حازم، وسط مزاعم الاحتلال في اغتيال شقيق الشهيد عبد خازم وسط تضارب الأنباء حتى اللحظة .

/انتهى/