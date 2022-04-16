قيادي من حماس: ما يتم تداوله من أخبار عن وجود اتفاق تهدئة خطير وعاري عن الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي لقناة الأقصى: "نهيب بالجميع عدم تداول هذه الإشاعات، واعتماد الرواية الفلسطينية بعيداً عن الإعلام العبري المضلل، معتبراً أن ما يتداول يهدف للإضرار بالحالة المعنوية لجماهير شعبنا الذي يخوض معركة ضارية دفاعاً عن مقدساته يضحي فيها بأغلى ما يملك.

أوضح أن قيادة حركة حماس بالتعاون مع الفصائل تجري حواراً مع الوسطاء لنزع فتيل الأزمة التي فرضها الاحتلال بانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

وبين أن الوصول إلى المسجد الأقصى والاعتكاف فيه حق لشعبنا ولا مساومة عليه، وأن شعبنا ماضٍ في جهاده ونضاله حتى تحرير فلسطين وسندافع بأجسادنا عن المسجد الأقصى من انتهاكات الاحتلال.

ودعا القيادي شعبنا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى ومقاومة العدو الصهيوني في كل مكان.

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