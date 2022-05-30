إيران تعلق على انتهاكات الصهاينة للمسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بشدة انتهاكات الصهاينة العنصريين للمسجد الأقصى، واعتداء محتلي القدس على المدافعين عن الاقصى.

وأشاد خطيب زاده باستقرار ومقاومة الشعب الفلسطيني والمدافعين عن القدس، وحذر من مغامرات جديدة وأعمال استفزازية للصهاينة، وذكّر بان القدس هي القضية الاولى للعالم الإسلامي. وواجب على كل الأحرار وخاصة الشعوب والدول الإسلامية العمل موحداً في الدفاع الشامل عن القدس ومواجهة الكيان الفصل العنصري الصهيوني.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن ثقته بأن محور القدس والمقاومة الفلسطينية لن يتوانى عن الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الممارسات الإرهابية للكيان الإسرائيلي اللقيط، ودعا الاوساط والمنظمات الدولية إلى القيام بواجبها القانوني ومنع انتهاكات واعتداءات الصهاينة الغاصبين ضد شعب فلسطين الأعزل.

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