خطيب زادة يؤكد أن برنامج ايران النووي سلمي بامتياز/ أقل من 5 حالات وفاة بكورونا

رداً على موقف الخارجية الفرنسية؛ متحدث الخارجية الإيرانية يؤكد أن برنامج ايران النووي سلمي بامتياز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، ان "برنامج ايران النووي سلمي بامتياز ونحن بطبيعة الحال سنتخذ اجراء حازما ومناسبا على اي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، صرح اليوم الاربعاء، ردا على موقف الخارجية الفرنسية الذي استند على التقرير الذي صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران، قائلاً: " برنامج ايران النووي، سلمي بامتياز، ونحن بطبيعة الحال سنتخذ اجراء حازما ومناسبا على اي خطوة غير بناءة في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية"...

في ذكرى رحيل الإمام الخميني؛ قائد الثورة يلقي كلمة صباح يوم السبت في مرقد الإمام (ره)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجمهورية الإسلامية تقيم هذه السنة مراسم خاصة في والرابع والخامس من شهر يونيو / حزيران بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس الجمهورية الإسلامي الإمام الخميني قدس شره الشريف في مرقده بطهران، وذلك مع رعاية البروتوكولات الصحية اللازمة.

وفي هذه المناسبة يلقي قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي كلمة يوم السبت عند الساعة التاسعة صباحاً في مرقد الإمامي الخميني (ره)...

متحدث الحكومة الإيرانية: أرقام مبيعات النفط مقبولة/ حل ازمة الغبار يتطلب تعاون إقليمي

صرّح متحدث الحكومة الايرانية " علي بهادري جهرمي" أن ارقام مبيعات النفط الإيراني الخام بالمستوى المقبول في عهد الحكومة الحالية، مؤكداً أن طهران حافظت على اسواقها النفطية التصديرية، لافتاً في سياق آخر إلى أن حل أزمة الغبار يتطلب تعاون إقليمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وعلى هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، بيّن المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي" في تصريحه، أن الحكومة حققت أرقاما مقبولة في المبيعات بالرغم من أن بعض الدول لاتزال تعاني من جائحة كورونا، حيث يؤثر ذلك على المبيعات.

وتابع "جهرمي" ايران لديها اسواقها التصديرية النفطية وبالوقت ذاته تحصلت على اسواق جديدة...

الصحة الإيرانية: انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 5 اشخاص خلال اليوم المنصرم

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء عن تسجيل 3 وفيات و 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 51 الفا و24 شخصا لغاية الآن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء عن تسجيل 3 وفيات و 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل اجمالي عدد المتعافين من الفايروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 7 ملايين و 51 الفا و24 شخصا لغاية الآن...

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