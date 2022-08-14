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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٠ ص

قبل قليل؛

قوات الاحتلال تعلن اعتقال منفذ عملية القدس بعد مطاردة استمرت 6 ساعات

قوات الاحتلال تعلن اعتقال منفذ عملية القدس بعد مطاردة استمرت 6 ساعات

نشرت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الأحد 14/8/2022 اسم منفذ عملية القدس المحتلة وهو أمير صيداوي، بالإضافة الى نشرها صورة لمسدس استخدمه أمير صيـداوي في تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس الليلة الماضية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلية اعتقال منفذ عملية إطلاق النار في القدس، بعد مطاردة استمرت 6 ساعات".

وزعم مراسل قناة ريشت كان العبرية ان منفذ العملية 25 عامًا سلم نفسه للشرطة الإسرائيلية علمًا أن أسرته معتقلة منذ ساعات الفجر.

وتابع مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر امني فإن المشتبه به بتنفيذ العملية سلم نفسه لكن ليس يقينًا لدينا أنه هو المنفذ .. يجري الآن التحقيق معه والتأكد فيما إذا كان هو من يقف خلف الهجوم.

وكان "9" مستوطنين صهاينة اصيبوا فجر اليوم الاحد جراء في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وقالت القناة السابعة "الإسرائيلية":" إن شاب فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم نفذ عملية إطلاق نار أخرى تجاه سيارة للمستوطنين، وبعد ذلك إطلاق النار تجاه المارة في شارع معاليه هشالوم".

/انتهى/

رمز الخبر 1925895
https://ar.mehrnews.com/news/1925895/

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