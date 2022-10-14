جماعة الكوملة استشهدت مئات الأشخاص في مهاباد ومدن أخرى في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال ممثل الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ردا على أنباء مجلة نيوزويك الأمريكية حول طلب جماعة كوملة الإرهابية من الولايات المتحدة المساعدة والدعم، كوملة هي إحدى الجماعات الإرهابية النشطة التي قتلت مئات الأشخاص في مهاباد ومدن إيرانية أخرى.

وأضاف ممثل بلادنا: إذا كانت الحكومة الأمريكية جادة في محاربة الإرهاب فلا ينبغي لها أن تقدم أي تسهيلات وفرص لأنشطة أو اجتماعات لمثل هذه الجماعات.

وجدير بالذكر أن مجلة نيوزويك ذكرت هذا الأسبوع أن زعيم جماعة كوملة الإرهابية طلب مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة إيران.

واكد في كلمة افتراضية في أحد مراكز الدراسة والبحث الأمريكية (معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى)، المقرب من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، على حضور هذه المجموعة الإرهابية في المنطقة الشمالية من العراق والضغوط لإنهاء وجودهم، وطالبوا بدعم أمريكا في هذا الصدد.

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