إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن

وكالة مهر للأنباء، وأفادتانه صرح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وباب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وصرحت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الشاب بالضرب عقب اعتقاله، واقتادوه إلى داخل الحاجز العسكري، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمحلات التجارية .

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