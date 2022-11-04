العدو يحاول مهاجمة إيران وتقسيمها بمختلف الحيل

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال القائد العام للجيش الايراني اللواء موسوي في تجمع لقادة وأركان الوحدات القتالية للقوات البرية للجيش في شريط زابل الحدودي: اليوم دور وحدات القوات البرية للجيش في حماية الحدود الجمهورية الاسلامية الايرانية مهمة جدا ونشهد حاليا استقرارا وأمنا في هذه المنطقة وحدود بلادنا.

وأضاف القائد العام للجيش، أثناء زيارته لحالة الاستعداد القتالي للوحدات القتالية التابعة للقوات البرية للجيش في شريط زابل الحدودي وتقييم القدرة العملياتية لهذه الوحدات في حماية الحدود الشرقية للبلاد: أدى تشكيل وحدة المسيرات في القوات البرية إلى جانب التزام وخبرة وجاهزية أركان هذا الجيش، أثناء مراقبة الحدود وحراستها، إلى تحسين الجاهزية للتعامل مع أي تهديد.

وأشار اللواء موسوي: إن العدو يحاول مهاجمة إيران العزيزة وتقسيمها بمختلف الحيل والخدع. نحن ملزمون ان نكون يقظين في التعامل مع حرب العدو الناعمة، يجب ألا نتجاهل مهمتنا وهي حماية حدود البلاد.

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة، قال: إن الغطرسة العالمية بقيادة أمريكا تعتبر الثورة الإسلامية الإيرانية أكبر عقبة أمام تحقيق أهدافها في المنطقة، وهم يسعون لتحقيق أهدافهم باستخدام الحروب المشتركة.