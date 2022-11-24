غريب آبادي: أنهوا سياستكم المنافقة في مجال حقوق الإنسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب غريب آبادي سلسلة تغريدات ردا على عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران وتصريحات وزير الخارجية الألماني في هذا الاجتماع: وزير خارجية النظام الالماني قدم اليوم بيانًا مخادعًا في مجلس حقوق الإنسان.

واضاف: ألمانيا هي الدولة التي زودت نظام صدام بالأسلحة الكيماوية وتسببت في استشهاد 13 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ، بما في ذلك في مدينة سردشت الكردية (بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران) ، وإصابة أكثر من 100 ألف شخص.

وأضاف أمين لجنة حقوق الإنسان: على النظام الألماني الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان للإيرانيين من خلال العقوبات اللاإنسانية أحادية الجانب وبسجله الأسود من التواطؤ في اغتيال الشهيد سليماني، أن ينهي سياسته الخادعة والمنافقة في مجال حقوق الإنسان.

وتابع غريب آبادي: فيما تُنتهك حقوق الإيرانيين على نطاق واسع من قبل أنظمة اميركا وبريطانيا والمانيا وفرنسا بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب ودعم واستضافة الجماعات الإرهابية التي راح ضحية اعمالها الاجرامية 17 ألف إيراني بريء، فان عقد اجتماع خاص من قبل مجلس حقوق الإنسان بخصوص إيران عمل نفاقي.

/انتهى/