  1. إيران
  2. المجتمع
٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٤٥ م

وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و19 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و19 اصابة جديدة بكورونا في إيران

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وعبر بيان الوزارة الصادر، اليوم الجمعة، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، فقد اشارت وزارة الصحة ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و560 الفا و 67 شخصا، ومجموع الوفيات بلغ 144 الفا و652 حالة.

ونوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و444 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و84 الفا و842 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1928648

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات