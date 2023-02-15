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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٩:٢١ م

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الزلزال الى 104

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في الزلزال الى 104

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 104، بعد انتشال جثث أربعة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في أنطاكيا التركية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم انشراح، وابنتاها مجد، ورشا، ونجلها عبد الله موسى، وهم من سكان أنطاكيا.

وكان السفير مصطفى أعلن الليلة الماضية، عن وفاة خمسة فلسطينيين في أنطاكيا، وهم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1930713

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