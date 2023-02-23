الصحة الإيرانية: تسجيل 4 وفيات و 52 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 4 وفيات، و52 اصابة جديدة (خلال الساعات الـ 24 الماضية) بفيروس كورونا الوبائي، في البلاد.

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و567 الفا و473 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و828 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 6 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 432 الفا و448 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.

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